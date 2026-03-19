Uma mulher de 52 anos, condenada a 12 anos de prisão por matar o marido a golpes de martelo, foi presa nessa quarta-feira (18) em São Francisco do Glória, na Zona da Mata mineira. O crime aconteceu em 2015, na zona rural de Miradouro.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a prisão foi realizada em cumprimento a mandado judicial após a condenação definitiva.

Segundo as investigações, a vítima, um homem de 40 anos, foi encontrada morta dentro de casa, com diversas fraturas no crânio provocadas por golpes de martelo.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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