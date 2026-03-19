



Um homem de 57 anos foi preso no estado do Rio de Janeiro suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos em São Francisco do Glória, na Zona da Mata mineira. A captura aconteceu na noite dessa quarta-feira (18), no bairro Ajuda de Baixo, em Macaé, em uma ação conjunta das Polícias Civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

O suspeito, que era vizinho da vítima, foi localizado após investigações conduzidas pela delegacia de Muriaé, que fica na mesma região. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da comarca de Miradouro.

De acordo com as investigações, os abusos aconteciam quando a mãe da adolescente não estava em casa. O homem também teria pressionado a mãe da vítima para que ela não registrasse boletim de ocorrência, alegando que a denúncia prejudicaria a reputação da filha.

Participaram da operação policiais civis das delegacias de Muriaé e Macaé, coordenados pelos delegados Pedro Emílio e Glaydson Ferreira.

"A atuação integrada das unidades foi fundamental para a localização e prisão do investigado, garantindo uma resposta rápida e eficaz diante de um crime de extrema gravidade", afirmou o delegado Glaydson Ferreira.

O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.

Tags:

Preso | Suspeito