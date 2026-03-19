Um homem de 43 anos foi preso nesta quinta-feira (19) em Barroso, na região do Campo das Vertentes, por perseguir, ameaçar de morte e descumprir medidas protetivas contra a ex-companheira. Ele também é suspeito de agredir o atual parceiro da vítima.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o investigado foi notificado em janeiro sobre as medidas judiciais que o proibiam de manter contato com a mulher e de se aproximar a menos de 300 metros. Mesmo assim, ele continuou com as ameaças e a perseguição.

As investigações apontam que, após deixar o sistema prisional no fim do ano passado, onde permaneceu por mais de 20 anos, o homem retomou o contato com a ex-companheira e passou a intimidá-la.

Diante da gravidade e da reincidência das condutas, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi detido e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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