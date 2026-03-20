Um acidente entre uma carreta e um caminhão interditou um trecho da MG-267, em Guarará, a cerca de 45 quilômetros de Juiz de Fora, e deixou um motorista ferido. O acidente aconteceu após um dos condutores perder o controle da direção em uma curva.

Segundo informações da Polícia Militar, os veículos seguiam em sentidos opostos quando bateram. Com o impacto, a carreta tombou às margens da rodovia, enquanto o caminhão ficou atravessado na pista.

O motorista do caminhão foi socorrido pelo SAMU de Bicas com suspeita de fratura e escoriações pelo corpo. Ele foi estabilizado e encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira, em Juiz de Fora. Já o condutor da carreta não se feriu e recusou atendimento.

O trecho da rodovia precisou ser interditado, e o tráfego foi desviado pelo interior de Guarará até a liberação da pista.

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