Um ataque de abelhas matou dois cavalos na tarde desta quinta-feira (19) no Centro de Ibertioga, na região próxima a Barbacena. Os animais foram atingidos por um enxame instalado em um lote vago ao lado de uma residência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, um dos equinos já estava morto devido à grande quantidade de ferroadas. O segundo animal ainda recebeu atendimento de médicos-veterinários, mas também não resistiu.

A moradora da casa vizinha se abrigou dentro da residência para se proteger dos insetos. Os bombeiros identificaram que o enxame estava instalado em uma árvore dentro do terreno.

Diante do risco de novos ataques, os militares realizaram a eliminação do enxame utilizando tochas. A ação foi facilitada pelas condições climáticas no momento, com chuva, o que reduziu a atividade das abelhas.

Após o controle da situação, foi feita uma varredura na área para garantir a segurança de moradores e outros animais.

Os bombeiros orientam que, em casos de enxames, a população evite aproximação e acione o serviço de emergência pelo telefone 193.

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