Dois adolescentes foram apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (19), no Morro do Rói, em Ervália. A abordagem aconteceu após monitoramento policial em um local conhecido pela movimentação de tráfico.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, os jovens foram abordados ao saírem do ponto investigado. Durante as diligências, os militares localizaram 46 pedras de crack, uma pedra maior da mesma substância, dois tabletes de maconha, R$623 em dinheiro e dois celulares.

Os adolescentes foram apreendidos em flagrante e encaminhados à delegacia para as providências legais.

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