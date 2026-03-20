Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu dois homens e apreendeu arma de fogo durante ação realizada na manhã desta quinta-feira (19) em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais. A ofensiva teve como foco o combate ao tráfico de drogas e a crimes violentos, especialmente no bairro Nossa Senhora da Guia, na área conhecida como “Linhazinha”.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. A ação mobilizou dezenas de policiais e contou com apoio de equipes especializadas.

Entre os presos está um homem de 38 anos, alvo de mandado de prisão preventiva por uma tentativa de homicídio registrada no início do mês. Outro suspeito, de 58 anos, foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Durante as buscas em um imóvel no bairro Santa Matilde, os policiais apreenderam um revólver calibre .32 com 19 munições, além de quatro aves da fauna silvestre mantidas de forma irregular.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

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