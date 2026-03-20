Um homem, de 41 anos, foi preso nessa quinta-feira (19) suspeito de aliciar duas adolescentes, de 12 e 13 anos, para a prática de atos sexuais em troca de pagamento, em Miradouro na Zona da Mata mineira. O investigado já ocupou cargo político no município.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após os pais de uma das vítimas flagrarem conversas do suspeito com as adolescentes e registrarem ocorrência em São Francisco do Glória, cidade vizinha a Miradouro. O homem é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, exploração sexual e posse de material pornográfico envolvendo menores.

De acordo com o delegado Glaydson Ferreira, responsável pelo caso, as apurações reuniram conversas, vídeos e fotos que apontam as práticas criminosas. "No curso das investigações foram coletadas conversas, vídeos e fotos que revelam condutas extremamente graves praticadas pelo investigado", afirmou.

A operação, batizada de Verdade Oculta, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. As investigações seguem em andamento.









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