Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas após a apreensão de cerca de 4,5 mil pinos de cocaína, na manhã desta sexta-feira (20), no bairro São Cristóvão, em Leopoldina. A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel ligado ao investigado.

No local, além da grande quantidade de entorpecentes, também foram apreendidos celulares, cerca de R$ 200 em dinheiro, um coldre e um veículo.

Uma mulher de 54 anos, irmã do suspeito, foi conduzida para prestar esclarecimentos e liberada em seguida.

O homem foi encaminhado à delegacia, autuado em flagrante e posteriormente levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam.

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