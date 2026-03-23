Uma mulher de 29 anos foi presa e um homem de 33 anos fugiu após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que resultou na apreensão de cerca de quatro quilos de cocaína, na tarde desse domingo (22), no km 642 da BR-040, em Conselheiro Lafaiete. A droga, de alto teor de pureza, estava escondida em um compartimento preparado no painel do veículo e tinha como destino Juiz de Fora.

Segundo a PRF, o entorpecente só foi localizado após os policiais desmontarem parte da estrutura interna do carro. O suspeito que fugiu é namorado da mulher presa, ambos são de Juiz de Fora, e ele possui antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O condutor do veículo já havia sido preso anteriormente pela PRF por transportar 29kg de maconha de São Paulo para a mesma cidade.

No veículo também estavam duas mulheres, moradoras de Cristiano Otoni, que trabalhavam em um restaurante às margens da rodovia e pegaram carona. Elas foram encaminhadas como testemunhas.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Conselheiro Lafaiete.

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