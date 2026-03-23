Três homens, sendo dois de 23 anos e um de 20, foram presos, e um adolescente de 17 anos foi apreendido durante uma ocorrência que envolveu tráfico de drogas, furto e receptação, na tarde de sábado (21), no bairro Pontilhão, em Barbacena. A ação começou após denúncia de troca de produtos furtados por entorpecentes.

Durante a abordagem, um dos envolvidos relatou que outro homem, também de 23 anos, havia negociado uma mochila por drogas. No local, os policiais encontraram dois relógios, um notebook com carregador, um par de tênis, além de seis porções de substância semelhante à cocaína e 20 pedras de crack. Parte dos materiais foi reconhecida por vítimas de furto.

Na continuidade das diligências, foram localizados celulares e outros objetos em imóveis ligados a um homem de 20 anos e ao adolescente de 17 anos, também identificados pelas vítimas.

Durante o rastreamento, um dos suspeitos de 23 anos foi localizado após cometer um novo furto. Ele foi contido por populares e reconhecido pela vítima pela subtração de um par de tênis.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram presos, e o adolescente apreendido, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais recuperados e apreendidos.

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