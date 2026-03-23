Um homem de 27 anos foi encontrado morto dentro de uma residência na Rua Padre Bruno, no Centro de Pedra do Anta, no último sábado (21). O imóvel apresentava sinais de arrombamento, e o suspeito do crime foi localizado e preso durante diligências policiais.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada sem sinais vitais, com o corpo parcialmente despido e com indícios de carbonização.

Após o levantamento de informações e buscas, o suspeito foi identificado, localizado e preso. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.

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