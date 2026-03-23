Dois homens foram presos após um roubo a um depósito de gás na Rua Jacob Lopes Castro, em Viçosa, na tarde de sábado (21). A dupla tentou fugir por uma área de mata e chegou a utilizar um carro de aplicativo durante a ação.

Após o crime, os suspeitos abandonaram as bicicletas usadas na fuga em uma rua sem saída e seguiram a pé por uma região de mata e um ribeirão. Durante a perseguição, eles foram vistos armados.

Com base em informações repassadas por testemunhas e denúncias feitas pelo telefone de emergência, os policiais conseguiram localizar os envolvidos. Um dos suspeitos foi encontrado sobre o telhado de uma casa, enquanto o outro foi abordado e preso em outro bairro.

Os dois foram detidos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. As armas utilizadas na ação também foram apreendidas.

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