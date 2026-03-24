O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) recomendou ao prefeito e aos secretários municipais de Ubá que evitem decretar situações de emergência ou realizar contratações diretas sem licitação fora dos critérios previstos em lei. A medida busca garantir o cumprimento dos princípios da legalidade e da moralidade na administração pública.

De acordo com o documento, contratações emergenciais devem seguir rigorosamente a legislação, com base na Lei nº 14.133/2021, e não podem ser justificadas por interpretações arbitrárias. O MP destaca que, mesmo em situações legítimas, é obrigatória a realização de estudos técnicos, análise de riscos, definição de custos e emissão de pareceres.

As contratações devem se limitar ao necessário para atender à situação emergencial, com prazo máximo de um ano, sem possibilidade de prorrogação.

A recomendação também estabelece prazos para correção de irregularidades: até 24 horas para anulação de decretos ou dispensas ilegais e até 72 horas para contratos administrativos em desacordo com a lei.

O município tem 15 dias úteis para informar ao Ministério Público se irá cumprir as orientações. Em caso de descumprimento, podem ser adotadas medidas judiciais, incluindo ações por improbidade administrativa.

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