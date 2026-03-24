Um adolescente de 15 anos foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas na noite de segunda-feira (23), no bairro São Pedro, em Barbacena.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento em uma área já conhecida pela movimentação do tráfico, os militares realizaram buscas em um ponto com pouca iluminação, com o apoio do cão farejador Kovid. Ao todo, foram encontradas 11 pedras de crack e um papelote de cocaína, escondidos em três pontos distintos. Além das drogas, aparelhos celulares também foram apreendidos.

O adolescente e os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

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