Um homem de 57 anos foi morto a facadas na manhã dessa segunda-feira (23), no bairro Cachoeira, em Miraí. O suspeito do crime, um homem de 46 anos, foi localizado pela Polícia Militar, confessou a autoria e foi preso.

De acordo com as informações, o crime aconteceu após um desentendimento relacionado ao pagamento de um serviço. Durante a discussão, os dois entraram em luta corporal, momento em que a vítima foi atingida por golpes de arma branca e morreu ainda no local.

O suspeito afirmou que tentou deixar o local, mas teria sido abordado pela vítima com uma faca, o que deu início à briga.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam diversos materiais dentro de um escritório de fazenda, incluindo armas de fogo, munições de diferentes calibres, pólvora, além de uma faca, um facão e um celular.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, e o caso segue sob investigação.

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