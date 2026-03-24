Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na tarde dessa segunda-feira (23), no bairro Fernando Lobo, em Além Paraíba. A vítima foi atingida por cerca de sete disparos e morreu no local. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída ao solo, já sem sinais vitais, com múltiplas perfurações provocadas por arma de fogo. Há indícios de que os disparos tenham sido feitos com armas de calibres .45 e 9mm.

Testemunhas relataram que os autores do crime estavam em um veículo de cor branca, utilizado na fuga logo após a ação.

A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. O corpo foi liberado para a funerária de plantão. O caso será investigado.

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