Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante suspeito de importunar uma adolescente de 15 anos em via pública, em Andrelândia. O crime ocorreu na segunda-feira (23), e a prisão foi realizada no dia seguinte, após avanço das investigações.

De acordo com a apuração, a vítima caminhava pela rua quando percebeu estar sendo seguida por um indivíduo de bicicleta. Em determinado momento, o suspeito desceu, se aproximou por trás e a agarrou. A adolescente conseguiu se soltar, correu e pediu ajuda, sendo amparada por familiares, que acionaram a Polícia Militar.

Durante as diligências, a Polícia Civil teve acesso a imagens de câmeras de segurança, o que permitiu a identificação do suspeito. Ele foi localizado na zona rural do município e, durante a abordagem, admitiu a autoria do crime.

O homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

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