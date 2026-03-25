A Polícia Civil concluiu o inquérito que apura a morte de um recém-nascido, ocorrida no início de fevereiro, em Jeceaba, na região Central de Minas Gerais. A mãe e o pai da criança foram presos e indiciados por diversos crimes relacionados ao caso.

Segundo as investigações, o casal tinha conhecimento da gestação desde o início e teria manifestado a intenção de não prosseguir com a gravidez, inclusive com tentativa de aborto sem sucesso. Ao longo do período, a mulher ainda teria apresentado exame com indícios de adulteração para ocultar a gestação de familiares.

De acordo com a apuração, o parto ocorreu sem assistência médica, quando a gestação já estava avançada. Após o nascimento, o bebê, que, conforme laudos periciais, nasceu com vida, foi encontrado morto horas depois por terceiros.

A mulher teve a prisão preventiva decretada e foi indiciada por tentativa de aborto, falsificação de documento particular, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Já o homem também foi preso preventivamente e responde como partícipe na tentativa de aborto e na falsificação de documento, além de coautor por omissão no crime de homicídio.

O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

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