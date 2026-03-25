Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após atear fogo em uma pessoa em situação de rua, de 51 anos, na tarde de terça-feira (24), no bairro Fábricas, em São João del-Rei.

Segundo informações, a vítima estava em uma avenida da região quando foi surpreendida pelo suspeito, que jogou álcool sobre seu corpo e, em seguida, ateou fogo, fugindo logo depois. Mesmo ferido, o homem conseguiu buscar ajuda na sede do batalhão da Polícia Militar.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia. De acordo com informações médicas, a vítima sofreu queimaduras em cerca de 30% do corpo e permanece em estado grave.

Durante patrulhamento, agentes da Guarda Municipal foram abordados por um homem que confessou o crime. Ele alegou que a motivação seria uma suposta situação de importunação envolvendo a vítima e uma mulher.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e responderá por tentativa de homicídio.

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