Uma grande operação integrada das forças de segurança foi deflagrada em Além Paraíba com o objetivo de desarticular organizações criminosas que atuam na região. Batizada de “Vinculum Fractum”, expressão em latim que significa “elo quebrado”, a ação reúne Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Penal e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

A ofensiva tem como foco o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, além de enfraquecer a atuação de facções criminosas, especialmente aquelas com ligação a outros estados e que tentam expandir influência em Minas Gerais.

De acordo com as autoridades, a operação é resultado de meses de investigação e integração entre os órgãos de segurança. Somente nesta etapa, cerca de 100 policiais civis, incluindo equipes especializadas vindas de Belo Horizonte com apoio aéreo, foram mobilizados. Até o momento, sete pessoas foram presas, além da apreensão de armas, drogas e celulares que serão analisados para aprofundar as investigações.

As ações também se estendem a cidades vizinhas, como Cataguases e Argirita, evidenciando o alcance regional da operação e o uso de inteligência para identificar alvos fora de Além Paraíba. Há ainda apoio interestadual, com articulação entre forças de segurança de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal.

Segundo as forças de segurança, a operação faz parte de uma estratégia contínua de enfrentamento ao crime organizado no estado. Novas fases já estão previstas e devem ampliar o número de prisões e apreensões.

Além da repressão policial, a iniciativa também busca impactar diretamente a sensação de segurança da população e enfraquecer a estrutura das facções. As autoridades reforçam a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo Disque 181.

A operação segue em andamento e novos balanços devem ser divulgados conforme o avanço das diligências.

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