Três homens foram presos por tráfico de drogas durante a operação “Desova”, realizada nesta quarta-feira (25) pela Polícia Civil de Minas Gerais, em Ubá, na Zona da Mata. A ação tem como foco o avanço de investigações relacionadas a homicídios ligados à atuação de organizações criminosas na região.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram conexões entre crimes ocorridos em diferentes municípios, indicando a atuação integrada de grupos criminosos.

Durante a operação, também foram apreendidos aparelhos celulares, que serão submetidos à análise pericial, além de um veículo considerado de interesse para as apurações.

As equipes ainda identificaram dois novos suspeitos de envolvimento no homicídio que motivou a operação. De acordo com a apuração, a vítima foi morta em outra cidade e teve o corpo abandonado em Visconde do Rio Branco.

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