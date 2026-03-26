Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante a operação “Venatio”, realizada no dia 25 de março, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira.



A ação foi desencadeada após denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes na localidade de Angustura. Equipes policiais se deslocaram até o ponto indicado, onde realizaram a abordagem e efetuaram as prisões.



Durante a operação, foram apreendidos pinos de cocaína, pedras de crack e um rádio comunicador, material que, segundo a polícia, seria utilizado na atividade criminosa.



Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de plantão de Além Paraíba, juntamente com o material apreendido.

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