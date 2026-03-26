O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a operação “Assepsia” em Cataguases, para investigar suspeitas de cobranças indevidas a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e irregularidades no cumprimento de jornada por profissionais da saúde. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão para coleta de documentos, celulares e outros materiais que possam auxiliar nas investigações.

Em uma das frentes, é investigado um médico vinculado ao hospital do município que, segundo apuração, solicitava pagamentos de pacientes e familiares para viabilizar internações e atendimentos que deveriam ser gratuitos, inclusive em situações de urgência.

Já em outra linha de investigação, um profissional da saúde é suspeito de manter vínculos simultâneos com os municípios de Cataguases, Astolfo Dutra e Rodeiro, recebendo remuneração sem cumprir integralmente a carga horária. Há indícios de incompatibilidade de horários e possível inserção de informações falsas em registros de frequência.

As investigações também analisam a possível participação de outras pessoas nas irregularidades. O caso segue sob sigilo, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações.

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