Um grupo suspeito de movimentar mais de R$570 mil em um esquema de fraudes eletrônicas é alvo da operação “Dublê”, que cumpriu, nesta quinta-feira (26), dois mandados de busca e apreensão em Viçosa, na Zona da Mata mineira. A ação investiga crimes de estelionato e lavagem de dinheiro praticados de forma interestadual.

Os mandados foram cumpridos nos bairros Cléria Bernardes e Silvestre, em endereços ligados a um suspeito apontado como responsável pela programação de sistemas utilizados para dispersar valores obtidos ilegalmente. Materiais foram apreendidos e serão analisados no andamento das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava dados de uma empresa para abrir contas bancárias de forma fraudulenta em plataformas de pagamento. Em um dos casos, a conta recebeu mais de R$570 mil em apenas 24 horas, provenientes de vítimas de golpes aplicados em várias regiões do país.

Após o recebimento, os valores eram rapidamente transferidos para outras contas, em um processo de fragmentação e circulação do dinheiro para dificultar o rastreamento. A investigação identificou práticas típicas de lavagem de dinheiro, como transferências sucessivas, uso de contas de terceiros e movimentações simultâneas de valores.

Ao todo, sete pessoas são investigadas por participação no esquema, incluindo um suspeito em Minas Gerais. A operação é coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina, com apoio de equipes de outros estados, incluindo Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

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