Uma combinação de veículo de carga (CVC) tombou na tarde de segunda-feira (23), no km 47 da rodovia MG-447, em Miraí, deixando o motorista ferido e espalhando carga de vidro pela pista.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo seguia no sentido Miraí–Guiricema quando tombou e ficou parcialmente sobre a pista de rolamento. O condutor, um homem de 33 anos, foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital São Paulo, onde permaneceu internado para exames.

Com o impacto, a carga de peças de vidro foi arremessada, ficando espalhada tanto na rodovia quanto em uma área de propriedade particular às margens da pista.

A perícia técnica foi acionada, mas informou que não seria necessário o comparecimento ao local. Como não havia responsável para a guarda do veículo, foi solicitado apoio de serviço de remoção, que não conseguiu realizar o procedimento no momento.

A via permaneceu sinalizada pelas equipes com o uso de cones para evitar novos acidentes.

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