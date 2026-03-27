Um ônibus pegou fogo após se envolver em um acidente com uma motocicleta na madrugada desta sexta-feira (27), na BR-040, em Santos Dumont.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 2h, na altura do km 746. Testemunhas relataram que a motocicleta estava parada quando foi atingida pelo ônibus. Após o impacto, o coletivo foi tomado pelas chamas.



O ônibus transportava 24 pessoas, que não ficaram feridas. Já na motocicleta estavam duas pessoas: o condutor teria deixado o local antes da chegada das equipes, enquanto o passageiro sofreu escoriações e foi socorrido por uma ambulância do município. A origem e o destino do ônibus não foram informados.



Quando os bombeiros chegaram, a vítima já havia sido retirada do local, e não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.



As equipes realizaram o combate ao incêndio e atuaram na segurança da área.

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