Uma mulher foi presa durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (27), em Viçosa. A ação resultou na recuperação de cerca de R$70 mil em bens obtidos por meio de golpe.

O mandado, expedido pela Justiça do Rio de Janeiro, foi cumprido em um apartamento na Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro João Brás.

Segundo as investigações, a suspeita teria comprado móveis e artigos domésticos de alto padrão em uma loja no Rio de Janeiro, utilizando um comprovante falso de transferência via Pix para simular o pagamento.

Durante a ação, os policiais localizaram e apreenderam todos os itens adquiridos de forma fraudulenta, garantindo a recuperação integral dos bens.

As apurações indicam que a mulher pode ter aplicado golpes semelhantes em outros estados, como Goiás, e o caso segue em investigação para identificar possíveis vítimas.

A operação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais.

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