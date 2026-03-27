Um homem de 27 anos foi preso com 142 tabletes de maconha e 100 porções de “ice” na manhã desta sexta-feira (27), durante abordagem na rodovia MGC-393, na altura do km 46, em Além Paraíba. A ação ocorreu no âmbito da “Operação Última Parada”.

O suspeito estava como passageiro em um veículo que fazia transporte por aplicativo no trajeto entre o Rio de Janeiro e a cidade de Itaperuna (RJ). Durante a abordagem, ele apresentou comportamento nervoso, o que motivou a realização de busca em seus pertences.

Na bagagem, os policiais encontraram uma mala com forte odor de maconha. No interior, foram localizados os tabletes da droga, já separados em kits, além das porções de “ice”, conhecido como uma forma mais potente da substância.

Segundo informações levantadas no local, o suspeito teria buscado os entorpecentes em Duque de Caxias (RJ) e faria o transporte até Santo Antônio de Pádua (RJ), onde reside. Ele também relatou ligação com a organização criminosa Comando Vermelho.

Além das drogas, foram apreendidos um aparelho celular e a bagagem utilizada no transporte.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia para as demais providências.

Tags:

Maconha