Um incêndio atingiu veículos de carga, motocicletas e a guarita de uma empresa na Avenida Perimetral, no Bairro Barra dos Coutos, em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, as chamas começaram em dois caminhões carregados com alimentos, que estavam estacionados do lado de fora da unidade da empresa Pif Paf Alimentos. O fogo se alastrou rapidamente e atingiu ainda nove motocicletas que estavam no local, além da guarita da empresa.

As equipes montaram três linhas de combate e conseguiram controlar o incêndio. Brigadistas da empresa também auxiliaram na ocorrência, utilizando o sistema preventivo interno.

Ao todo, foram utilizados cerca de 5 mil litros de água para conter as chamas. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.