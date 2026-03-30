O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Ações de Competência Originária Criminal (PCO), denunciou um ex-prefeito de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, por crime de responsabilidade por usar indevidamente veículos oficiais para fins particulares.

De acordo com a investigação, o ex-prefeito utilizou carros da frota municipal para deslocamentos pessoais destinados à sua rotina acadêmica, enquanto cursava Direito em uma faculdade que possui unidade no município de Capelinha. Os fatos ocorreram em cinco datas, entre setembro de 2023 e junho de 2024.

Nessas ocasiões, segundo a denúncia do MPMG, o então prefeito usou dois veículos Chevrolet Tracker, pertencentes ao município de Capelinha, para ir às aulas no período noturno. Os carros, conforme relatório policial, ficavam estacionados em uma garagem situada no subsolo do prédio da faculdade.

De acordo com a Procuradoria de Justiça, os veículos estavam sem identificação, o que reforça a intenção do ex-prefeito de utilizá-los de maneira particular e sem transparência. A denúncia afirma que a utilização deles para fins particulares violou, entre outras coisas, lei municipal que proíbe esse tipo de destinação a bens públicos e exige identificação oficial em todos os veículos do município.