Um acidente envolvendo um trem, uma carreta e dois carros mobilizou equipes de emergência na tarde desta segunda-feira (30), na Rua Major João Rocha, no Bairro Olímpico, em Carandaí.

O ponto mais crítico da ocorrência foi quando um Volkswagen Gol ficou preso sob a parte traseira da carreta após a colisão. Com o impacto, o veículo de carga ainda atingiu um poste de energia elétrica, causando o rompimento de fios e aumentando o risco no local, que precisou ser isolado.

O motorista do carro, de 46 anos, sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar. Ele foi atendido pela Brigada Municipal de Carandaí e encaminhado ao Hospital Municipal de Carandaí.

Já os demais envolvidos, incluindo o condutor da carreta, não se feriram e recusaram atendimento.

A ocorrência contou com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e da Defesa Civil, que atuaram no controle da área e na segurança da ocorrência.

As autoridades reforçam o alerta para redobrar a atenção em cruzamentos com linha férrea, onde o risco de acidentes é maior.

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