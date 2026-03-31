Um homem de 44 anos, suspeito de praticar furtos de forma recorrente, foi preso preventivamente nesta segunda-feira (30) durante a operação Ratoeira, em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito vinha sendo monitorado pelas forças de segurança por aparecer com frequência em ocorrências de furto. A apuração indica que ele atuava de forma reiterada, o que motivou o pedido de prisão preventiva.

Esta é a segunda prisão dentro da operação, que segue em andamento com o objetivo de identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos.

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