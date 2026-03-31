Um homem de 53 anos e uma mulher de 20 foram presos em flagrante durante uma operação que desarticulou um ponto de tráfico de drogas que funcionava em um bar, em Conselheiro Lafaiete. A ação ocorreu na quinta-feira (26), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

No local, a Polícia Civil encontrou 213 pinos de cocaína e 60 porções de maconha, além de balança de precisão, materiais para embalo e um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. Também foram apreendidos R$1.555 em dinheiro, celulares e um veículo suspeito de ser utilizado no transporte das drogas.

As investigações apontam que o estabelecimento era utilizado como fachada para a comercialização dos entorpecentes. Um dos elementos que chamou atenção dos investigadores foi o uso de máquina de cartão para recebimento dos pagamentos, indicando tentativa de dar aparência de legalidade à atividade ilícita.

Durante a ação, os policiais também realizaram buscas em um imóvel nos fundos do bar, onde localizaram mais drogas escondidas no terreno.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia e, posteriormente, ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. A operação contou com apoio da Polícia Militar e teve início a partir de levantamentos investigativos e denúncias.

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