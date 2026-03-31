Um estudante de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, de 20 anos, que não era o alvo da ação criminosa, morreu após ser baleado durante uma tentativa de homicídio registrada na noite de sábado (28), em Viçosa. O ataque ocorreu na Avenida Santa Rita e, segundo informações preliminares, teria como alvo outra pessoa, possivelmente ligada a práticas ilícitas, mas acabou atingindo terceiros. Outra vítima, de 21 anos, também ficou ferida.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, os feridos foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros e encaminhados a uma unidade hospitalar. No entanto, o jovem de 20 anos não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital.

Após o crime, a polícia iniciou diligências para identificar os autores, incluindo rastreamento, coleta de informações e análise de imagens de câmeras de segurança. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Militar informou ainda que denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 190 ou 181.

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