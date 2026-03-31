Uma operação contra o tráfico de drogas resultou na prisão de 14 pessoas e no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (31), em cidades da Zona da Mata mineira e no estado do Rio de Janeiro. A ação ocorreu em Muriaé, Carangola e Espera Feliz (MG), além de Saquarema (RJ), com foco na desarticulação de uma associação criminosa ligada ao tráfico.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva, além de duas prisões em flagrante e a captura de um foragido da Justiça. Durante a operação, também foram apreendidos celulares, veículos e drogas.

As investigações começaram após a apreensão de um telefone celular dentro de uma unidade prisional. A análise do aparelho indicou que um dos principais investigados continuava mantendo contato com integrantes do grupo fora da prisão, coordenando atividades criminosas mesmo custodiado.

Segundo as apurações, o grupo atuava de forma estruturada, com indícios de ligação com uma organização criminosa já conhecida. A operação mobilizou cerca de 120 policiais e teve como objetivo interromper a comunicação entre os integrantes e enfraquecer a atuação da facção.

A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (FICCO/MG), coordenada pela Polícia Federal, com participação das polícias Militar, Civil e Penal, além de órgãos federais ligados ao sistema prisional.

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