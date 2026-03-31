O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG, o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) e o Governo do Estado de Minas Gerais, instituições que integram o Comitê Estadual de Minas Gerais do Acordo de Reparação do Rio Doce (CEMG), divulgaram nesta terça-feira, 31 de março, comunicado com orientações às pessoas atingidas de Mariana sobre os próximos passos do processo de tombamento, desapropriação e indenização de imóveis em Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

O documento informa que estão em andamento os estudos fundiários necessários para viabilizar a continuidade dessas etapas. O comunicado esclarece os próximos passos às pessoas atingidas.

Após a conclusão dos levantamentos, o material será analisado e encaminhado ao Município de Mariana para a adoção das medidas seguintes previstas no acordo.

Veja o comunicado! 

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Mariana

Antonio Cruz/ Agência Brasil - Mariana (MG) - Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), atingido pelo rompimento de duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco (Antonio Cruz/Agência Brasil)

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