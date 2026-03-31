Um caminhão que transportava porcos foi atingido por um incêndio na tarde desta segunda-feira (30) na rodovia MGC-383, nas proximidades de Lagoa Dourada, região de São João del-Rei. O motorista conseguiu sair do veículo a tempo e não sofreu ferimentos, mas parte dos animais morreu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou enquanto o caminhão ainda estava em movimento e, quando as equipes chegaram ao local, as chamas já haviam se espalhado por grande parte do veículo. Os militares realizaram o combate ao incêndio e o trabalho de rescaldo, evitando que o fogo atingisse a vegetação às margens da rodovia.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito precisou ser totalmente interrompido nos dois sentidos da via para garantir a segurança.

As causas do incêndio ainda serão investigadas, mas a suspeita inicial é de falha mecânica ou elétrica no caminhão. A Polícia Militar também atuou no local, controlando o tráfego até a liberação da pista.

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