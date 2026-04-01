Uma ação da Polícia Civil de Minas Gerais para emissão de carteiras de identidade será realizada nesta quarta (1º) e quinta-feira (2) em Ubá, na Zona da Mata. O atendimento acontece das 8h às 16h, com previsão de até 500 documentos emitidos, sendo cerca de 250 por dia.

A iniciativa contará com equipe especializada do Instituto de Identificação de Belo Horizonte, responsável pelo atendimento direto à população e pela confecção dos documentos.

A primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) será gratuita. Já a segunda via poderá ter cobrança, conforme critérios legais de isenção da taxa de segurança pública.

Para solicitar o documento, é necessário apresentar foto 3x4 recente, colorida e com fundo branco, além da certidão de nascimento ou casamento original, em bom estado e legível, e o CPF.

A ação ocorre em um contexto de impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região em fevereiro, e busca facilitar o acesso da população à documentação básica, especialmente para moradores afetados.

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