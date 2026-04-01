Um homem de 25 anos foi preso por suspeita de tentar matar dois policiais militares em Barroso, na região do Campo das Vertentes. A prisão foi realizada nessa terça-feira (31) pela Polícia Civil de Minas Gerais.

O crime ocorreu no dia 13 de janeiro, quando os militares realizavam monitoramento em uma área da cidade. Segundo as investigações, o suspeito tentou fugir ao perceber a presença policial e, durante a ação, sacou uma arma de fogo e atirou contra um dos agentes.

Na sequência, ao se deparar com outro policial, o homem voltou a apontar a arma, mas não chegou a efetuar o disparo após o militar reagir. O suspeito conseguiu fugir por uma área de mata e não foi localizado naquele momento.

Após o ocorrido, a Polícia Civil iniciou as investigações, que levaram à identificação do suspeito e ao pedido de prisão preventiva, cumprido nesta semana.

De acordo com a polícia, o investigado também é alvo de denúncias por tráfico de drogas e possui registros por corrupção de menores, receptação e outra tentativa de homicídio.

Segundo o delegado Roberto Nóbrega, a prisão representa um avanço no combate a crimes contra agentes de segurança e à atuação de grupos ligados ao tráfico na cidade.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Homem de 25 anos é investigado por tentativa de homicídio e também é alvo de denúncias por tráfico de drogas

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