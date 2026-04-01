Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação policial realizada no dia 31 de março, em Leopoldina, na Zona da Mata. A ação ocorreu no bairro Alto da Ventania e resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro e equipamentos eletrônicos.

O suspeito foi localizado em uma barbearia durante patrulhamento. Com ele, os policiais encontraram as chaves de sua residência e de um imóvel próximo, que também foram alvos de busca.

Durante as diligências, foram apreendidos 21 pinos de substância semelhante à cocaína, 14 buchas de maconha e R$ 8.909 em dinheiro. Também foram recolhidos dois celulares, cinco câmeras de monitoramento, um aparelho DVR e materiais utilizados para embalar drogas.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais.

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