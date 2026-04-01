Um jovem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (31), após ser abordado enquanto entrava em um veículo. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, ele confessou que transportava porções de maconha e cocaína no carro, além de dinheiro e celulares.

Durante a abordagem, os materiais foram apreendidos e, na sequência, os policiais deram continuidade às diligências. O suspeito indicou um imóvel utilizado para armazenar drogas, onde foram encontradas mais substâncias ilícitas.

No local, a polícia apreendeu barras e porções de maconha, papelotes de cocaína, comprimidos de ecstasy, além de balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares. O jovem assumiu a propriedade dos materiais e informou que realizava a comercialização das drogas.

Ao todo, foram apreendidas duas barras e 14 tabletes de maconha, 13 porções de cocaína, 33 comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão, dois celulares e R$50 em dinheiro.

O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais, junto com todo o material apreendido.

Tags:

Ecstasy | Maconha | Polícia | Tráfico