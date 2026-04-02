Um homem de 20 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (1º) por descumprir medida protetiva contra a madrasta, uma idosa acamada, em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. O caso envolve suspeita de violência doméstica e foi considerado de alta vulnerabilidade devido à condição de saúde da vítima, que não conseguia buscar ajuda.

A ação policial teve início na terça-feira (31), após a equipe receber informações sobre a situação da vítima. Diante da gravidade, os policiais se deslocaram até a residência para apurar os fatos e ouvir a idosa. Com base nos elementos levantados, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito.

A ordem judicial foi expedida e cumprida já nesta quarta-feira (1º), no âmbito da operação Ipê, voltada ao enfrentamento da violência doméstica. O homem foi localizado e preso, sendo encaminhado ao sistema prisional.

Segundo a Polícia Civil, a atuação rápida teve como objetivo garantir a segurança da vítima, considerada em situação de extrema vulnerabilidade. As investigações continuam para apurar detalhadamente as condutas do suspeito no contexto da Lei Maria da Penha.

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