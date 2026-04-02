Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (1º), no bairro Nossa Senhora da Penha, em Barbacena, após ser abordado enquanto utilizava um veículo de luxo para a distribuição de entorpecentes. Durante a ação, policiais localizaram drogas, dinheiro e diversos materiais relacionados ao comércio ilícito.

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu após informações indicarem que um Volvo XC60 estaria sendo utilizado no tráfico na cidade. Após monitoramento, o veículo foi interceptado e, durante a busca, os militares encontraram um tablete de maconha do tipo skunk escondido sob o banco do motorista, além de R$1.260, dividido em várias cédulas.

No decorrer da ocorrência, a companheira do suspeito informou que havia mais materiais ilícitos na residência do casal. No imóvel, os policiais apreenderam barras e buchas de maconha, porção de cocaína, comprimidos de ecstasy, anabolizantes, balanças de precisão, materiais para embalo e um simulacro de arma de fogo.

O suspeito assumiu a posse dos materiais e foi encaminhado à delegacia junto com os itens apreendidos. O veículo utilizado na ação foi removido para um pátio credenciado.

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