Um homem de 45 anos foi preso durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária que apreendeu uma carga ilegal avaliada em cerca de R$953 mil na noite dessa sexta-feira (3), na MGC-393, em Além Paraíba, na Zona da Mata. O material estava escondido em um compartimento oculto no painel de um veículo abordado durante a operação Semana Santa 2026.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram uma atitude suspeita do condutor, que demonstrou nervosismo. Após as buscas no veículo, foi localizado o compartimento adaptado, onde estavam armazenados diversos produtos de origem estrangeira sem regularização, incluindo aparelhos celulares e medicamentos à base de tirzepatida, substância de controle sanitário.

Ao todo, foram apreendidos 236 celulares de diferentes modelos da Apple, um microcomputador Mac Mini, 30 caixas de medicamentos de origem paraguaia e acessórios para telefonia móvel.

Segundo a polícia, o motorista confessou que realizava o transporte da carga de forma ilícita mediante pagamento e afirmou que não era o proprietário das mercadorias. Ele também relatou que era a segunda vez que fazia esse tipo de transporte. O suspeito saiu de São Paulo e tinha como destino o Espírito Santo.

Ele foi encaminhado para o Ceresp em Juiz de Fora e os materiais apreendidos foram para a Delegacia da Polícia Federal da cidade. O veículo utilizado na ação também foi apreendido.

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