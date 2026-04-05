Um capotamento na BR-040 deixou um homem de 28 anos morto e duas pessoas feridas, uma delas em estado grave, no fim da tarde desse sábado (4), nas proximidades da comunidade do Galego, em Barbacena.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo, com placa da cidade, capotou com três ocupantes. Uma das vítimas foi encontrada consciente e orientada, enquanto a outra estava caída na pista em estado grave. Ambas receberam atendimento no local e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Barbacena.

O terceiro ocupante, o homem de 28 anos, foi encontrado já sem vida no interior do carro.

A ocorrência contou ainda com a atuação da Polícia Rodoviária Federal, perícia da Polícia Civil e equipe da concessionária EPR, responsável pela sinalização da via e apoio durante o atendimento.

Após a conclusão dos trabalhos, o veículo foi removido e o trânsito no trecho foi totalmente liberado.

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