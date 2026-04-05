Um homem de 29 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e um ônibus de viagem na tarde desse sábado (4), na BR-040, km 754, em Ewbank da Câmara. Dois passageiros do coletivo ficaram feridos com escoriações leves e foram socorridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro, único ocupante do veículo, perdeu o controle da direção e colidiu lateralmente contra a parte frontal do ônibus. A morte foi constatada ainda no local por equipe do SAMU.

No coletivo, dois passageiros apresentavam escoriações na face. Eles foram atendidos e encaminhados ao Hospital de Santos Dumont para avaliação médica.

As equipes de resgate atuaram na desenergização dos veículos e no isolamento da área, além da sinalização da rodovia para garantir a segurança durante o atendimento.

O trânsito no trecho funcionou em meia pista, sob controle da Polícia Rodoviária Federal, durante a realização dos procedimentos.

Tags:

acidente | BR-040 | Carro | Morre