Um homem foi preso e um carro roubado recuperado na tarde desse sábado (4), durante uma operação de fiscalização de trânsito na rodovia AMG-0420, km 1, em Ressaquinha, na Zona da Mata.

Segundo informações da Polícia Militar, na abordagem, os agentes deram ordem de parada ao veículo GM/Onix com placas do Rio de Janeiro. Após verificarem os sinais identificadores, foram descobertas irregularidades, levantando suspeita de adulteração.

Durante uma vistoria detalhada, foi constatado que o carro correspondia a outro veículo com registro de roubo ocorrido em 24 de novembro de 2025, no município de Nova Iguaçu (RJ), com emplacamento em Curitiba (PR).

Questionado, o condutor informou que adquiriu o automóvel por meio de uma troca envolvendo uma motocicleta Honda CB 300, ano 2022, além do pagamento de R$8. Ele não soube informar a placa da motocicleta.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia para as providências cabíveis.

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