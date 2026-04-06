Uma batida frontal entre dois carros deixou duas pessoas mortas na rodovia LMG-844, km 1, nas proximidades de Conselheiro Lafaiete. Uma das vítimas morreu ainda no local e a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um Fiat Siena e um Volkswagen Gol. O ocupante do Siena foi encontrado já sem vida dentro do veículo, com sinais de traumatismo cranioencefálico grave.

Já a ocupante do Gol ficou presa às ferragens, com múltiplos ferimentos. As equipes realizaram o desencarceramento utilizando ferramentas apropriadas, permitindo a retirada da vítima com segurança.

Após o resgate, ela foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar por mais de uma hora, mas o óbito foi confirmado no local.

A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual e da perícia técnica, que realizaram os procedimentos de praxe. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

Tags:

C | Conselheiro Lafaiete | mortos