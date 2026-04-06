Um incêndio atingiu uma loja de roupas na noite do último sábado (4) em Conselheiro Lafaiete, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros. O fogo teve início no depósito do estabelecimento e foi controlado após intenso trabalho das equipes.
Segundo os bombeiros, as chamas se concentravam na parte final da loja, onde estavam armazenados fardos fechados de roupas. Para o combate, foram montadas duas linhas de atuação, com uso de quatro mangueiras, sendo empregados cerca de 10 mil litros de água até a completa extinção do incêndio.
Na área de vendas, as roupas expostas não foram atingidas diretamente pelo fogo, mas sofreram danos devido à fuligem gerada durante o incêndio.
Após o combate, os militares realizaram o rescaldo e deixaram o local sob responsabilidade da gerente do estabelecimento.
A perícia técnica será realizada para apurar as causas do incêndio.
